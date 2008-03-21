Щербина Владимир Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1926
Дата смерти21.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1948
Дочь: Берковская Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Щербина Александра Филимоновна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Щербина Нина Владимировна
Мать ребёнка: Щербина Александра Филимоновна
Смерть
21.03.2008