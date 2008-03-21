Щербина Владимир Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Владимир Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1926

Дата смерти

21.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1948

Дочь: Берковская Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Щербина Александра Филимоновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Щербина Нина Владимировна

Мать ребёнка: Щербина Александра Филимоновна

Смерть
21.03.2008

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