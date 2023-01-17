Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович
Место рождения
Дата рождения22.11.1903
Дата смерти24.11.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1903
В документе из Архива Министерства обороны РФ (https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29275039/) указан год рождения 1898, хотя в официальных документах ЗАГС указана дата 22.11.19... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1941
Дочь: Никулина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Токарева Евдокия Герасимовна
Бракосочетание
22.07.1969
Вознесенский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Брак зарегистрирован в Вознесенском сельском совете. Запись акта о заключении брака №14.
Смерть
24.11.1977