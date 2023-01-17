Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович

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Место рождения

Сизов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

22.11.1903

Дата смерти

24.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1903

Отец: Токарев Кирилл Андреевич

Мать: Токарева Антонина Павловна

Сизов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
В документе из Архива Министерства обороны РФ (https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29275039/) указан год рождения 1898, хотя в официальных документах ЗАГС указана дата 22.11.19... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1941

Дочь: Никулина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Токарева Евдокия Герасимовна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
22.07.1969

Жена: Токарева Евдокия Герасимовна

Вознесенский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Брак зарегистрирован в Вознесенском сельском совете. Запись акта о заключении брака №14.
Смерть
24.11.1977
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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