Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила

Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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