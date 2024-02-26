Герасим Кирилов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Кирила Иванов (Ич)
Мать: Матрена Афанасьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Пимен Герасимов (Ич)
Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Дарья Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Конон Герасимов (Ич)
Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Авдотья Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Арефьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787