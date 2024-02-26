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Герасим Кирилов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Кирила Иванов (Ич)

Мать: Матрена Афанасьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Пимен Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Дарья Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Василий Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Конон Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Авдотья Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Настасья Арефьева (Вна)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Арефьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1787
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