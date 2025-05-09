Kolyadko Georgy Yakovlevich 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kolyadko Georgy Yakovlevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1904, selo Ogorodniki, Slutskiy r-on, Minskaya gub.

умер ?.08.1950, Tihvin, Leningradskay obl.

Отец
Kolyadko Yakov Vasilievich1874 г.р.
Мать
Колядко (Чуйко) Федора Никитична1874 г.р.
Супруги
Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna20.11.1906 г.р.
Дети
(Kolyadko) Kira Georgievna1933 г.р.
Kolyadko Valery Georgievich1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Kolyadko Yakov Vasilievich

Мать: Колядко (Чуйко) Федора Никитична

selo Ogorodniki, Slutskiy r-on, Minskaya gub.

Бракосочетание
1932

Жена: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna

Leningrad

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Kolyadko) Kira Georgievna

Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna

Рождение ребёнка
1940

Сын: Kolyadko Valery Georgievich

Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna

Рождение ребёнка
25.05.1948

Дочь: (Kolyadko) Nadezda Georgievna

Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna

Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Смерть
?.08.1950
Tihvin, Leningradskay obl.

Причина смерти: Accident

Рождение ребёнка
06.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna

Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Похороны
Неизвестно
Bogoslovskoe kladb., Saint-Petersburg (Leningrad))

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