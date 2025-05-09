Kolyadko Georgy Yakovlevich
мужской, родился 1904, selo Ogorodniki, Slutskiy r-on, Minskaya gub.
умер ?.08.1950, Tihvin, Leningradskay obl.
ОтецKolyadko Yakov Vasilievich1874 г.р.
МатьКолядко (Чуйко) Федора Никитична1874 г.р.
Супруги
Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna20.11.1906 г.р.
Дети
(Kolyadko) Kira Georgievna1933 г.р.
Kolyadko Valery Georgievich1940 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1904
selo Ogorodniki, Slutskiy r-on, Minskaya gub.
Бракосочетание
1932
Leningrad
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Kolyadko) Kira Georgievna
Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna
Рождение ребёнка
1940
Сын: Kolyadko Valery Georgievich
Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna
Рождение ребёнка
25.05.1948
Дочь: (Kolyadko) Nadezda Georgievna
Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
Смерть
?.08.1950
Tihvin, Leningradskay obl.
Рождение ребёнка
06.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kolyadko (Buchman) Tamara Moiseevna
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
Похороны
Неизвестно
Bogoslovskoe kladb., Saint-Petersburg (Leningrad))