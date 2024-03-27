Шаймярдян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаймярдян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаймярдянова) Мухлиса

Мать ребёнка: Шаймярдянова Алима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаймярдянова) Муршида

Мать ребёнка: Шаймярдянова Алима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймярдянов Абдулла

Мать ребёнка: Шаймярдянова Алима

Рождение ребёнка
06.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаймярдянова Алима

Смерть
Неизвестно

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