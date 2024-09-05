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Кравцов Егорий Витальевич

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Место рождения

Иговка

Дата рождения

14.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1978

Отец: Кравцов Виталий Егорович

Мать: Кравцова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Трубкина) Марина Викторовна

Рождение ребёнка
25.07.1999

Сын: Кравцов Никита Егорьевич

Мать ребёнка: Кравцова (Трубкина) Марина Викторовна

Добруш, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.04.2003

Сын: Кравцов Владислав Егорьевич

Мать ребёнка: Кравцова (Трубкина) Марина Викторовна

Добруш, Добрушский район, Гомельская область

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