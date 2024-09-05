Кравцов Егорий Витальевич
Место рожденияИговка
Дата рождения14.08.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1978
Отец: Кравцов Виталий Егорович
Мать: Кравцова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1999
Мать ребёнка: Кравцова (Трубкина) Марина Викторовна
Рождение ребёнка
17.04.2003
Сын: Кравцов Владислав Егорьевич
Мать ребёнка: Кравцова (Трубкина) Марина Викторовна