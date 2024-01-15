Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Неизвестно Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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