Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Неизвестно Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Неизвестно Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно