Воронкова (Черникова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронкова (Черникова) Лидия Ивановна

Воронкова (Черникова) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1930

Дата смерти

21.09.2004

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1941 г.р.
1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930

Отец: Черников Иван Петрович

Мать: Черникова Прасковья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Владимир Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронков Валентин Николаевич

Смерть
21.09.2004
Истомино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Истоминское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.