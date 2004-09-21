Воронкова (Черникова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1930
Дата смерти21.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Владимир Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронков Валентин Николаевич
Смерть
21.09.2004
Истомино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Истоминское кладбище