Рябчинская Ульяния Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти29.06.1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич
Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Рябчинская) Васса Феодотовна (Мефодиевна)
Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Рождение ребёнка
07.03.1883
Дочь: (Рябчинская) Евдокия Мефодиевна (Феодотовна)
Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Рождение ребёнка
04.06.1885
Сын: Рябчинский Митрофан Мефодиевич
Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Рождение ребёнка
17.03.1888
Рождение ребёнка
16.02.1890
Сын: Рябчинский Онисим Мефодиевич (Феодотович)
Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Рождение ребёнка
15.03.1892
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Рябчинская) Наталия Феодотова
Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Рождение ребёнка
18.08.1896
Дочь: (Рябчинская) Наталия Мефодиевна
Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Смерть
29.06.1898
Причина смерти: Воспаление лёгких