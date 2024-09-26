Рябчинская Ульяния Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчинская Ульяния Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

29.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Рябчинская) Васса Феодотовна (Мефодиевна)

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Рождение ребёнка
07.03.1883

Дочь: (Рябчинская) Евдокия Мефодиевна (Феодотовна)

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Рождение ребёнка
04.06.1885

Сын: Рябчинский Митрофан Мефодиевич

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
17.03.1888

Сын: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Рябчинский Онисим Мефодиевич (Феодотович)

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Рождение ребёнка
15.03.1892

Сын: Рябчинский Алексей 2-Й Мефодиевич (Феодотович)

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Рябчинская) Наталия Феодотова

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Рождение ребёнка
18.08.1896

Дочь: (Рябчинская) Наталия Мефодиевна

Отец ребёнка: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Смерть
29.06.1898
Причина смерти: Воспаление лёгких

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