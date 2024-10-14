Борисова Катерина
женский, родилась 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Борисов Федор Никитович1793 г.р.
Дети
Борисов Яков Федорович1816 г.р.
Борисов Яков Федорович1822 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Борисова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович
Смерть
Неизвестно