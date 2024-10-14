Борисова Катерина 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисова Катерина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Борисов Федор Никитович1793 г.р.
Дети
Борисов Яков Федорович1816 г.р.
Борисов Яков Федорович1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Федор Никитович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Борисов Яков Федорович

Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Борисов Яков Федорович

Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Борисова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Борисов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Борисов Федор Никитович

Смерть
Неизвестно

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