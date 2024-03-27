Байков Николай Петрович
Место рожденияр.п.Тума, Рязанской обл.
Дата рождения1908
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Андреева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Байкова Варвара Андриановна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1948
Сын: Байков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Байкова Варвара Андриановна
р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=1510646479
Военная награда
Неизвестно
Байков Николай Петрович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место рождения Рязанская обл., Клепиковский р-н, д. Кабаново Наименование награды Орден Отечественн... Показать все
Смерть
1997
р.п.Тума, Рязанской обл.
Похороны
Неизвестно
р.п.Тума, Рязанской обл.