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Байков Николай Петрович

Место рождения

р.п.Тума, Рязанской обл.

Дата рождения

1908

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Байков Петр Епифанович

Мать: Байкова Екатерина Андреевна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Андреева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Байкова Варвара Андриановна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1948

Сын: Байков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Байкова Варвара Андриановна

р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Варвара Андриановна

Упоминание
Неизвестно
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=1510646479
Военная награда
Неизвестно
Байков Николай Петрович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место рождения Рязанская обл., Клепиковский р-н, д. Кабаново Наименование награды Орден Отечественн... Показать все
Смерть
1997
р.п.Тума, Рязанской обл.
Похороны
Неизвестно
р.п.Тума, Рязанской обл.
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