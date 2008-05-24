Стафеева Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1947
Сын: Стафеев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Стафеев Николай
с.Будки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стафеев Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Стафеев Николай
с.Будки
Смерть
Неизвестно
Талица
Похороны
Неизвестно
Талица