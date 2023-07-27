(Барастова) Зинада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алёшин Аркадий
Отец ребёнка: Алёшин Вадим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алешина (Алёшин) Галина
Отец ребёнка: Алёшин Вадим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно