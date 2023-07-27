(Барастова) Зинада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барастова) Зинада Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Аркадий

Отец ребёнка: Алёшин Вадим Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алешина (Алёшин) Галина

Отец ребёнка: Алёшин Вадим Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Вадим Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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