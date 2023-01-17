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Яковчик Захарий Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1878 ст.

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900 ст.

Жена: Яковчик Мария Федоровна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.

Сын: Яковчик Николай Захарович

Мать ребёнка: Яковчик Мария Федоровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
1940
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