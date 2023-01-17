Яковчик Захарий Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1878 ст.
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900 ст.
Жена: Яковчик Мария Федоровна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.
Сын: Яковчик Николай Захарович
Мать ребёнка: Яковчик Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1940