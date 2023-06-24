Пахомова Рыжова (Савенкова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1976
Дочь: Разинькова (Рыжова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Рыжов Владимир Владимирович
Курск, город Курск, Курская область