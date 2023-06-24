Пахомова Рыжова (Савенкова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомова Рыжова (Савенкова) Татьяна Николаевна

Пахомова Рыжова (Савенкова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1956

Отец: Савенков Николай Мартынович

Мать: Савенкова (Бунина) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Николай Федорович

Рождение ребёнка
27.03.1976

Дочь: Разинькова (Рыжова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Рыжов Владимир Владимирович

Курск, город Курск, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.