Львов Георгий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Георгий Евгеньевич

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Место рождения

г. Дрезден, Королевство Саксония

Дата рождения

02.11.1861

Дата смерти

07.03.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Дрезден, Королевство Саксония
Место жительства
С 1861
г. Дрезден, Королевство Саксония
Место жительства
По 1885
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903 по 1906
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1911
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.03.1925
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1925
г. Париж, Франция
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