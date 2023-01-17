Львов Георгий Евгеньевич
Место рожденияг. Дрезден, Королевство Саксония
Дата рождения02.11.1861
Дата смерти07.03.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Дрезден, Королевство Саксония
Место жительства
С 1861
г. Дрезден, Королевство Саксония
Место жительства
По 1885
Место жительства
С 1903 по 1906
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1911
Место жительства
С 1917
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.03.1925
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1925
г. Париж, Франция