Базанов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1895 ст.
Дата смерти29.02.1896 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895 ст.
Ильинская церковь, запись №-64м
Крещение
18.03.1895 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Вертигаков Порфирий Иванович - дворянин Пташкина Анна Григорьевна - крестьянка из села Красные дома, Самарский уезд, Самарская губерния
Смерть
29.02.1896 ст.