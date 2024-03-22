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Базанов Алексей Михайлович

Место рождения

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.03.1895 ст.

Дата смерти

29.02.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895 ст.

Отец: Базанов Михаил Артемьевич

Мать: Базанова Евдокия Ивановна

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Ильинская церковь, запись №-64м
Крещение
18.03.1895 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Вертигаков Порфирий Иванович - дворянин Пташкина Анна Григорьевна - крестьянка из села Красные дома, Самарский уезд, Самарская губерния
Смерть
29.02.1896 ст.
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
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