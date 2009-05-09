Свирин Максим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирин Максим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2009

Отец: Свирин Илья Сергеевич

Мать: Таралина Анна Юрьевна

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