Дунаева Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тютчев Николай

Мать: Тютчева Анфиса

Рождение ребёнка
21.03.1969

Сын: Дунаев Александр Александрович

Отец ребёнка: Дунаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одейчук Марина Александровна

Отец ребёнка: Дунаев Александр Иванович

Смерть
16.02.2020
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