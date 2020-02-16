Дунаева Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тютчев Николай
Мать: Тютчева Анфиса
Рождение ребёнка
21.03.1969
Сын: Дунаев Александр Александрович
Отец ребёнка: Дунаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одейчук Марина Александровна
Отец ребёнка: Дунаев Александр Иванович
Смерть
16.02.2020