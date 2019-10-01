Гаиашвили (Селезнёва) Алёна Игоревна
Место рожденияЛосино-Петровский
Дата рождения01.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.2019
Сын: Гаиашвили Георгий Тамазович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности