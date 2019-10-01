Гаиашвили (Селезнёва) Алёна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаиашвили (Селезнёва) Алёна Игоревна

Место рождения

Лосино-Петровский

Дата рождения

01.10.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
2019 г.р.

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1986

Отец: Селезнёв Игорь

Мать: Селезнёва (Муляр) Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.2019

Сын: Гаиашвили Георгий Тамазович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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