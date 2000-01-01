(Thierman) Annette
Место рожденияNew York, United States
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: Thierman William Morris
Мать: Thierman Bertha 'Birtie'
New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 1251-1500), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
2058 83 Street, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно