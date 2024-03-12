Андриянов Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.2011
Дочь: Андриянова Азалия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.2015
Сын: Андриянов Рустам Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности