Андриянов Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянов Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.2011

Дочь: Андриянова Азалия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.2015

Сын: Андриянов Рустам Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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