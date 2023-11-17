Шафикова Такмина Шакуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1937
Отец: Мухаметшафиков Шакур
Рождение ребёнка
11.10.1964
Дочь: Хакимова Гузель Рауфовна
Отец ребёнка: Габдрауфов Рауф
Рождение ребёнка
03.01.1971
Дочь: Валеева Гульнара Рауфовна
Отец ребёнка: Габдрауфов Рауф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдрауфов Рауф
Смерть
Неизвестно