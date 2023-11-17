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Шафикова Такмина Шакуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1937

Отец: Мухаметшафиков Шакур

Мать: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Рождение ребёнка
11.10.1964

Дочь: Хакимова Гузель Рауфовна

Отец ребёнка: Габдрауфов Рауф

Рождение ребёнка
03.01.1971

Дочь: Валеева Гульнара Рауфовна

Отец ребёнка: Габдрауфов Рауф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрауфов Рауф

Смерть
Неизвестно
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