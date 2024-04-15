Нартова (Кокорева) Надежда Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нартова (Кокорева) Надежда Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокорев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нартова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нартова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нартова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нартова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нартов Петр Иванович

Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нартов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.1890

Сын: Нартов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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