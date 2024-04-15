Нартова (Кокорева) Надежда Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокорев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нартова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нартова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нартова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нартова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нартов Петр Иванович
Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1890
Отец ребёнка: Нартов Иван Николаевич
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно