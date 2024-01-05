Киселев Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Егор
Мать: Мыцко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1965
Сын: Киселев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шмелёва Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Шмелёва Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шмелёва Зинаида Михайловна