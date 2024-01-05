Киселев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Егор

Мать: Мыцко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1965

Сын: Киселев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шмелёва Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Шмелёва Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шмелёва Зинаида Михайловна

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