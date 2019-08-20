Колесник Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1957
Дата смерти20.08.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1978
Дочь: Бойко Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Колесник Юрий Денисович
Рождение ребёнка
06.05.1982
Отец ребёнка: Колесник Юрий Денисович
Рождение ребёнка
09.03.1989
Отец ребёнка: Колесник Юрий Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2019