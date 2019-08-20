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Колесник Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1957

Дата смерти

20.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1978

Дочь: Бойко Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Колесник Юрий Денисович

Рождение ребёнка
06.05.1982

Сын: Колесник Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Колесник Юрий Денисович

Рождение ребёнка
09.03.1989

Сын: Колесник Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Колесник Юрий Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Юрий Денисович

Смерть
20.08.2019
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