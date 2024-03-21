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Сакович Петр Аврамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сакович Аврам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакович Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакович Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сакович Андрей Петрович

Мать ребёнка: Сакович Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сакович Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Сакович Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сакович Степан/Стефан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сакович Георгий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сакович Филипп Петрович

Мать ребёнка: не указана

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сакович Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сакович Вера Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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