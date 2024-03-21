Сакович Петр Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Сакович Аврам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Сакович Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Сакович Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сакович Степан/Стефан Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сакович Татьяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сакович Вера Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно