Карюканов Григорий Фролович
Место рождения
Дата рождения27.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Карюканов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
08.09.1915
Дочь: Барышева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Карюканов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Карюканов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Карюканов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Логинова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно