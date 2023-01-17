Карюканов Григорий Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарюканов Григорий Фролович

Карюканов Григорий Фролович

avatar

Место рождения

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1890 ст.

Отец: Флор Александрович Корюканов

Мать: Корюканова Мария Яковлевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Карюканов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1915

Дочь: Барышева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Карюканов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Карюканов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Карюканов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Логинова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Карюканова Ольга Сергеевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карюканова Ольга Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close