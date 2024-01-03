Устенко (Нестерова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Николай
Мать: Нестерова (Малыш) Алла
Развод
Неизвестно
Муж: Устенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устенко Александр
Рождение ребёнка
05.02.2005
Сын: Устенко Максим
Отец ребёнка: Устенко Александр
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устенко Александр