Устенко (Нестерова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устенко (Нестерова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Николай

Мать: Нестерова (Малыш) Алла

Развод
Неизвестно

Муж: Устенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устенко Александр

Рождение ребёнка
05.02.2005

Сын: Устенко Максим

Отец ребёнка: Устенко Александр

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устенко Александр

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