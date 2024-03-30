Кузичев Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кузичев Михаил
Мать: Кузичева Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кузичева Глафира Федоровна
Мать ребёнка: Кузичева Аполлинария Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кузичев Василий Федорович
Мать ребёнка: Кузичева Аполлинария Михайловна
Военная служба
1885
Военного звания.
Смерть
Неизвестно