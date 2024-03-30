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Кузичев Федор Михайлович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кузичев Михаил

Мать: Кузичева Мария Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Кузичева Аполлинария Михайловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кузичева Глафира Федоровна

Мать ребёнка: Кузичева Аполлинария Михайловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кузичев Василий Федорович

Мать ребёнка: Кузичева Аполлинария Михайловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Военная служба
1885
Бердинка, Свердловский район, Северный край
Военного звания.
Смерть
Неизвестно
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