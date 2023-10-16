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Путилина Графина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Путилин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Путилин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Путилин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Путилин Родион Васильевич

Отец ребёнка: Путилин Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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