Путилина Графина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Путилин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Путилин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Путилин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Путилин Родион Васильевич
Отец ребёнка: Путилин Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно