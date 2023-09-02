Волков Василий Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1894 ст.
Дер. Фатьянова кр-нин Зиновий Константинов Волков и зак. жена его Аполлинария Николаева, оба правосл. вероисп. Воспр.: той же дер. отставной солдат Дмитрий Михайлов Волков Свящ. Александр Малинин с пс... Показать все
Упоминание
1917
Испов. вед. Николаевской Карачевской церкви 22 лет
Смерть
Неизвестно