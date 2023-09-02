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Волков Василий Зиновьевич

Место рождения

Фатьяново, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

23.12.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1894 ст.

Отец: Волков Зиновий Константинович

Мать: Волкова Аполлинария Николаевна

Фатьяново, Кубино-Озерский район, Северный край
Дер. Фатьянова кр-нин Зиновий Константинов Волков и зак. жена его Аполлинария Николаева, оба правосл. вероисп. Воспр.: той же дер. отставной солдат Дмитрий Михайлов Волков Свящ. Александр Малинин с пс... Показать все
Упоминание
1917
Фатьяново, Кубино-Озерский район, Северный край
Испов. вед. Николаевской Карачевской церкви 22 лет
Смерть
Неизвестно

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