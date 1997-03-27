Игнатьев Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1964
Отец: Игнатьев Михаил
Мать: Игнатьева Елизаветта
Рождение ребёнка
07.03.1991
Сын: Игнатьев Станислав Юрьевич
Мать ребёнка: Игнатьева Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
27.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева Светлана Владимировна