Старостина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Любовь
Отец ребёнка: Старостин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Александр
Отец ребёнка: Старостин Антон
Рождение ребёнка
15.05.1926
Дочь: Вишонкина (Старостина) Галина Антоновна
Отец ребёнка: Старостин Антон
Смерть
Неизвестно