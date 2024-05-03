Старостина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Любовь

Отец ребёнка: Старостин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Александр

Отец ребёнка: Старостин Антон

Рождение ребёнка
15.05.1926

Дочь: Вишонкина (Старостина) Галина Антоновна

Отец ребёнка: Старостин Антон

Смерть
Неизвестно

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