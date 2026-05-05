Аносов Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАносов ГавриилНеизвестно г.р.
Супруги
Аносова АфанасьяНеизвестно г.р.
Дети
Аносов Прохор1882 г.р.
Аносова Пелагея04.10.1884 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аносова Афанасья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Аносов Прохор
Мать ребёнка: Аносова Афанасья
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.10.1884 ст.
Дочь: Аносова Пелагея
Мать ребёнка: Аносова Афанасья
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно