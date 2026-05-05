Аносов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аносов Иван

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Аносов ГавриилНеизвестно г.р.
Супруги
Аносова АфанасьяНеизвестно г.р.
Дети
Аносов Прохор1882 г.р.
Аносова Пелагея04.10.1884 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аносов Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Афанасья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Аносов Прохор

Мать ребёнка: Аносова Афанасья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
04.10.1884 ст.

Дочь: Аносова Пелагея

Мать ребёнка: Аносова Афанасья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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