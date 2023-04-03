Евдоким Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

20.05.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Михаил Иванов

Мать: Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Илья Евдокимов

Мать ребёнка: Мария Александрова

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1820

Сын: Абрам Евдокимов

Мать ребёнка: Мария Александрова

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1823 или 1830

Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова

Мать ребёнка: Мария Александрова

Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.05.1850
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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