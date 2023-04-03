Евдоким Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти20.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Михаил Иванов
Мать: Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Илья Евдокимов
Мать ребёнка: Мария Александрова
Рождение ребёнка
14.08.1820
Сын: Абрам Евдокимов
Мать ребёнка: Мария Александрова
Рождение ребёнка
1823 или 1830
Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова
Мать ребёнка: Мария Александрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1850