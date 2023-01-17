Фомин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Фомин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фомина Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Фомина Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.07.1927

Сын: Фомин Рафаил Николаевич

Мать ребёнка: Фомина Анна Александровна

Малое Раменье, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Капитолина Николаевна

Мать ребёнка: Фомина Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Анна Александровна

Смерть
1930
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