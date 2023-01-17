Фомин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Фомин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фомина Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Фомина Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.07.1927
Мать ребёнка: Фомина Анна Александровна
Малое Раменье, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Капитолина Николаевна
Мать ребёнка: Фомина Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930