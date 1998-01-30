(Кургузова) Анастасия
Место рожденияАмурская область, г. Зея
Дата рождения30.01.1998
Дата смерти18.02.2024
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1998
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2024
Причина смерти: Автоавария
Похороны
Неизвестно