(Кургузова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кургузова) Анастасия

Место рождения

Амурская область, г. Зея

Дата рождения

30.01.1998

Дата смерти

18.02.2024

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1998

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2024
Причина смерти: Автоавария
Похороны
Неизвестно

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