Смелова (Иванова) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелова (Иванова) Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1966

Отец: Иванов Борис Терентьевич

Мать: Иванова (Коновалова) Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Смелова Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: Соколова (Смелова) Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1986

Дочь: Золотарева (Смелова) Кристина Валерьевна

Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1986

Дочь: Вяльдина (Смелова) Алеся Валерьевна

Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович

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