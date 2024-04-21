Смелова (Иванова) Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Смелова Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: Соколова (Смелова) Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1986
Дочь: Золотарева (Смелова) Кристина Валерьевна
Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1986
Дочь: Вяльдина (Смелова) Алеся Валерьевна
Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович