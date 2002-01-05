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Голубцов Александр

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Место рождения

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

20.11.1937

Дата смерти

05.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1937

Отец: Голубцов Семен

Мать: Первушина Рима

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
20.09.1962

Дочь: Голубцова Людмила

Мать ребёнка: Демидова Зинаида

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.04.1965

Дочь: Голубцова Ирина

Мать ребёнка: Демидова Зинаида

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Зинаида

Смерть
05.01.2002
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