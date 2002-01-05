Голубцов Александр
Место рождения
Дата рождения20.11.1937
Дата смерти05.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1937
Отец: Голубцов Семен
Мать: Первушина Рима
Рождение ребёнка
20.09.1962
Дочь: Голубцова Людмила
Мать ребёнка: Демидова Зинаида
Рождение ребёнка
12.04.1965
Дочь: Голубцова Ирина
Мать ребёнка: Демидова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Зинаида
Смерть
05.01.2002