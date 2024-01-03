Бондарев Николай Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Бондарев Прохор Федосеев
Мать: Бондарева Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1794
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Бондарева) Марфа Николаева
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бондарев Николай Николаев
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бондарев Евфимий Николаев
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
29.03.1805
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Бондарева) Мария Николаева
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бондарев Василий Николаев
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Бондарев) Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Бондарева) Маремьяна Николаева
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева
Смерть
До 1852