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Бондарев Николай Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1852

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бондарев Прохор Федосеев

Мать: Бондарева Ульяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
13.03.1794

Сын: Бондарев Яков Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Бондарева) Марфа Николаева

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бондарев Николай Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бондарев Евфимий Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Рождение ребёнка
29.03.1805

Сын: Бондарев Иосиф Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Бондарева) Мария Николаева

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бондарев Василий Николаев

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Бондарев) Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бондарев Иван Николаев

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Бондарева) Маремьяна Николаева

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бондарев Антип Николаев

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Васильева

Смерть
До 1852

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