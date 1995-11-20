Попель (Килочко) Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попель (Килочко) Анастасия Евгеньевна

Место рождения

с. Калинов, Самборский район, Львовской области

Дата рождения

20.11.1995

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Муж

1995 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1995

Отец: Килочко Евгений Ярославович

Мать: (Вознюк) Галина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попель Олег Владимирович

Бракосочетание
21.08.2017

Муж: Попель Олег Владимирович

Рождение ребёнка
12.06.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попель Олег Владимирович

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