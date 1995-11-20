Попель (Килочко) Анастасия Евгеньевна
Место рожденияс. Калинов, Самборский район, Львовской области
Дата рождения20.11.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1995
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попель Олег Владимирович
Бракосочетание
21.08.2017
Рождение ребёнка
12.06.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попель Олег Владимирович