М-Шарифов М-Карим
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
09.03.1880
Сын: Богданов Минигали М-Каримов
Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Богданов Муллагали М-Каримов
Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал
Рождение ребёнка
05.07.1894
Сын: Богданов Минивали М-Каримов
Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: М-Шарифов Махубямал
Смерть
Неизвестно