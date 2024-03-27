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М-Шарифов М-Карим

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мухаметхасянов (богданов) Мухаметшариф

Мать: Мухамметхасянов Маймуна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1880

Сын: Богданов Минигали М-Каримов

Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал

Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Богданов Муллагали М-Каримов

Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал

Рождение ребёнка
05.07.1894

Сын: Богданов Минивали М-Каримов

Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: М-Шарифов Махубямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: М-Шарифов Махубямал

Смерть
Неизвестно
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