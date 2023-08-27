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Гаврилов Михаил Гаврилович

Место рождения

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Михайлова Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Около 1750

Жена: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Михайлова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Михайлова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Михайлова Феврония Михайловна

Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Михайлов Кондрат (Кондратий) Михайлович

Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Михайлова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1796

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