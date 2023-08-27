Гаврилов Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Михайлова Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Бракосочетание
Около 1750
Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Михайлова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Михайлова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Михайлова Феврония Михайловна
Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Михайлов Кондрат (Кондратий) Михайлович
Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Михайлова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Смерть
После 1796