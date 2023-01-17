Богатырев Николай Гордеевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
14.01.1943
101 и 202 танковая бригада, 167 сп 16 Литовская сд сержант
Военная награда
25.08.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
15.10.1944
Медаль "за отвагу"
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.11.1947
Орден Красной звезды
Рождение ребёнка
02.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бараматова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно