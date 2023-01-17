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Богатырев Николай Гордеевич

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Место рождения

Чутеево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Чутеево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Военная служба
14.01.1943
101 и 202 танковая бригада, 167 сп 16 Литовская сд сержант
Военная награда
25.08.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
15.10.1944
Медаль "за отвагу"
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.11.1947
Орден Красной звезды
Рождение ребёнка
02.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бараматова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бараматова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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