Ереемчук Наталья Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ереемчук Наталья Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еремчук) Варвара Викторовна

Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремчук Яков Викторович

Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова (Еремчук) Онисия Викторовна

Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Чукреева (Еремчук) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович

Смерть
Неизвестно

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