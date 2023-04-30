Ереемчук Наталья Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Феофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еремчук) Варвара Викторовна
Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова (Еремчук) Онисия Викторовна
Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Чукреева (Еремчук) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Еремчук Виктор Семёнович
Смерть
Неизвестно