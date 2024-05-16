Шадченко (Рябченко) Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1909
Дата смерти14.05.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1909
Отец: Рябченко Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асташова (Шадченко) Людмила Ильинична
Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1930
Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1931
Дочь: Таскаева (Шадченко) Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Головачёва (Шадченко) Галина Ильинична
Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич
Рождение ребёнка
09.10.1937
Дочь: Тищенко (Шадченко) Нина Ильинична
Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1941
Сын: Шадченко Юрий Ильич
Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич
Смерть
14.05.1964