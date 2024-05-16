Шадченко (Рябченко) Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадченко (Рябченко) Елена Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1909

Дата смерти

14.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1909

Отец: Рябченко Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадченко Василий Ильич

Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асташова (Шадченко) Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадченко Илья Андреевич

Рождение ребёнка
20.01.1930

Сын: Шадченко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.10.1931

Дочь: Таскаева (Шадченко) Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Головачёва (Шадченко) Галина Ильинична

Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.10.1937

Дочь: Тищенко (Шадченко) Нина Ильинична

Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.06.1941

Сын: Шадченко Юрий Ильич

Отец ребёнка: Шадченко Илья Андреевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.05.1964

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