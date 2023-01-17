Еремеева Аксинья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Аксинья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1819 и 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1818 и 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1845

Сын: Еремеев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846 или 1847

Сын: Еремеев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Сын: Еремеев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Еремеев Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Еремеев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

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