Еремеева Аксинья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1819 и 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1819 и 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1845
Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Рождение ребёнка
1846 или 1847
Сын: Еремеев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Сын: Еремеев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно