Обгольц Элла
Место рождения
Дата рождения17.08.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941
Отец: не указан
Мать: Амалия
Рождение ребёнка
19.01.1962
Дочь: Обгольц Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич
Рождение ребёнка
26.02.1968
Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич
Рождение ребёнка
11.06.1972
Дочь: Обгольц Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич
Рождение ребёнка
06.01.1980
Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич