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Обгольц Элла

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

17.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941

Отец: не указан

Мать: Амалия

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.01.1962

Дочь: Обгольц Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич

Рождение ребёнка
26.02.1968

Сын: Обгольц Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич

Рождение ребёнка
11.06.1972

Дочь: Обгольц Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич

Рождение ребёнка
06.01.1980

Сын: Обгольц Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Обгольц Яков Иосифочич

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